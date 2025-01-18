Kocaeli'de markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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