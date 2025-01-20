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        Kocaeli, geçen yıl Türkiye'nin otomotiv ihracatının yarısından fazlasına imzasını attı

        ŞAHİN OKTAY - Sanayi kenti Kocaeli, Türk otomotiv sektörünün geçen yıl yaptığı toplam 1 milyon 13 bin 34 araçlık ihracatın yüzde 52'sini tek başına gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:02
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        Kocaeli, geçen yıl Türkiye'nin otomotiv ihracatının yarısından fazlasına imzasını attı
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        ŞAHİN OKTAY - Sanayi kenti Kocaeli, Türk otomotiv sektörünün geçen yıl yaptığı toplam 1 milyon 13 bin 34 araçlık ihracatın yüzde 52'sini tek başına gerçekleştirdi.

        Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörü, 2024 yılında üretimdeki küçük düşüşlere rağmen ihracat performansıyla olumlu tablo çizdi.

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'da yer alan fabrikalarda geçen yıl 620 bin 56 binek ve ticari araç üretim bandından indirildi.

        Bu dönemde günde yaklaşık 1700 araç üretimine imza atan Kocaeli, Türkiye'nin traktör hariç toplam otomotiv üretiminin yüzde 45'ini tek başına gerçekleştirdi.

        Kentten yapılan taşıt ihracatı 2023'e göre adet bazında yüzde 4 oranında artış gösterdi.

        Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 85'ine denk gelen 531 bin 142 aracın teslimat noktası yurt dışı lokasyonlar oldu. Böylece kent, Türkiye'nin traktör hariç 1 milyon 13 bin 34 adet olarak kayıtlara geçen dış satımının yüzde 52'sini tek başına yaptı.

        - Ford Otosan'ın hafif ticari ihracatı yüzde 7 arttı

        Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında imza attığı toplam üretim ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin lider otomotiv firması oldu.

        Şirket, 381 bin 786 adetlik toplam üretiminin 369 bin 302'sini Kocaeli'de bulunan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın 330 bin 240 adetlik toplam ihracatının 326 bin 75'ini de bu fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

        Kocaeli'de hafif ticari sınıfındaki "Custom", "Transit" ve "Courier" modellerinin üretimini gerçekleştiren Ford Otosan'ın bu modellerdeki toplam üretim performansı 2023'e göre yüzde 3 düşse de ihracatı yüzde 7 artış gösterdi.

        - Hyundai'den tam kapasite üretim

        Yıllık 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan geçen yıl 244 bin 976 otomobili üretim bandından indirdi. Şirket bu dönemde ürettiği araçların yüzde 83'üne denk gelen 204 bin adedini yurt dışına gönderdi.

        Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 5 bin 778 aracın 1067'sini ihraç etti.

        Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun geçen yıl Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç adetleri ile 2023'e göre değişim oranları şöyle:

        Üretim (Adet) İhracat (Adet)
        Firma 2023 2024 Değişim (%) Firma 2023 2024 Değişim (%)
        Ford Otosan 379.662 369.302 -3 Ford Otosan 304.162 326.075 7
        Hyundai Assan 242.016 244.976 1 Hyundai Assan 205.200 204.000 -1
        Anadolu Isuzu 5.976 5.778 -3 Anadolu Isuzu 1.102 1.067 -3
        Toplam 627.654 620.056 -1 Toplam 510.464 531.142 4

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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