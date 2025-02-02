Kocaeli'de yazlıklardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.A. (25), M.A. (36) ve C.Y. (36) tutuklandı, M.A. (37) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, evlerden çalındığı tespit edilen 12 bakır tepsi, antika değeri olduğu belirlenen 3 bakır kazan, bakır tencere, bilgisayar, televizyon, kombi, tablo, şamdan, biblo, pul koleksiyonu olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira değerinde eşya ele geçirildi.

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