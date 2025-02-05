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        Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:20
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        Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, İzmit ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı.

        Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 82 fişek, 1 kasatura, 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı S.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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