Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, İzmit ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı.
Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 82 fişek, 1 kasatura, 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı S.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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