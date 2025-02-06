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        Kocaeli'de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 02:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 02:13
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        Kocaeli'de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        A.B. idaresindeki 16 AKF 335 plakalı kamyonet D-100 kara yolu Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden S.K'nin kullandığı 34 MAB 057 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kazanın olduğu bölgenin karşı şeridinde de R.T'nin kullandığı 34 LL 1313 plakalı tur otobüsü, E.U. yönetimindeki 41 ANN 008 plakalı tır ve G.K. idaresindeki 34 CKC 481 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kazada otomobildeki yolcu C.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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