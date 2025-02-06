Kocaeli'de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kazanın olduğu bölgenin karşı şeridinde de R.T'nin kullandığı 34 LL 1313 plakalı tur otobüsü, E.U. yönetimindeki 41 ANN 008 plakalı tır ve G.K. idaresindeki 34 CKC 481 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

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