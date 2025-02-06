Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
K.D. yönetimindeki 41 AOD 253 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 RNS 26 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Kandıra istikameti Cicilli mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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