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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:40
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        K.D. yönetimindeki 41 AOD 253 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 RNS 26 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Kandıra istikameti Cicilli mevkisinde çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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