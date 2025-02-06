Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

K.D. yönetimindeki 41 AOD 253 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 RNS 26 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Kandıra istikameti Cicilli mevkisinde çarpıştı.

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