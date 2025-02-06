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        Kocaeli'de eğitime 1 gün ara verildi

        Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 7 Şubat'ta ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:11 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:11
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        Kocaeli'de eğitime 1 gün ara verildi
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        Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 7 Şubat'ta ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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