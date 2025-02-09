Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Esma A'nın kullandığı 06 ES 1036 plakalı otomobil, Tavşancıl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Esma A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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