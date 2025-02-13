Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 1 milyon lira değerinde ziynet eşyalarının alındığını ihbar etmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri belirlenen M.A.U. ve K.A.Y'yi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.