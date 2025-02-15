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        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:18
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        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi'nde 11 Şubat'ta bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler T.Ö. (29) ve M.D'yi (22) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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