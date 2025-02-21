Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze ilçesinde şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çatışma sonucu şehit düşen Jandarma Teğmen Selahattin Yaprak'ın babasını ziyaret etti.

Daha sonra Şırnak'ın Cudi ilçesinde şehit olan Piyade Er Ömür Ergül'ün ailesini ziyaret eden Aktaş, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olacaklarını belirtti.

Gazi Salih Türk'ü de evinde ziyaret eden Aktaş'a, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ile Gebze Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kadriye Aydemir eşlik etti.

- Karamürselli öğrenciler Erasmus projesi kapsamında İspanya'yı gezdi

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında İspanya'yı gezdi.

Okulun dil bölümü öğrencileri ile öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında İspanya'nın Malaga kentindeki Estepona kasabasını ziyaret etti.

Okul müdürü Cemil Kılıç, öğrenciler Harun Özdemir, Ahmet Yasin Demir, Beyza Acar, Müge Erol ve Hivda Nur Güzeldere'nin IES Mar de Alboran okulundaki derslere katılarak, dil becerilerini geliştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerinin derslerdeki aktivitelere katılarak kültürel paylaşımında bulunduklarını anlatan Kılıç, "Aynı zamanda, öğretmenlerimiz Gülsen Vuraler ve Seher Yüce Yılmaz, İngilizce derslerini gözlemleyerek müfredat ve öğretim yöntemleriyle ilgili çalışmalar yaptı. Bu eğitim ziyaretinin yanı sıra Estepona tarihi merkezi, Ronda, Malaga ve Cordoba şehirlerine düzenlenen kültürel gezilerle öğrenciler tarihsel ve kültürel anlamda da önemli deneyimler kazandı. Tarihsel kültürel gelişim atölyelerine katılan öğrenciler, İspanya'nın zengin kültürel mirasını ve tarihini yakından tanıma fırsatı buldular." diye konuştu.

Kılıç, ziyaretler sayesinde öğrencilerin hem akademik hem de kişisel anlamda önemli kazanımlar elde ettiğini aktararak, ziyaretlerin ardından öğrenci ve öğretmenlere katılım sertifikalarının takdim edildiğini kaydetti.