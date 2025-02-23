Necmettin Erbakan Kocaeli'de anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla Kocaeli'de anma programı düzenlendi.

Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama" konferansında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Erbakan'ın büyük devlet, siyaset ve ilim adamı olduğunu belirterek, yaşanan her olayın, Erbakan'ın sözlerinin, adımlarının, uyarılarının ne kadar değerli ve anlamlı olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Programa, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Saadet Partisi İl Başkanı Recep Sarıdoğan, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Büyük Birlik Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Cem Onat, Karamürsel Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kök ve vatandaşlar katıldı.