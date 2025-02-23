Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Necmettin Erbakan Kocaeli'de anıldı

        Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla Kocaeli'de anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Necmettin Erbakan Kocaeli'de anıldı
        ABONE OL

        Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla Kocaeli'de anma programı düzenlendi.

        Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı.

        "Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama" konferansında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Erbakan'ın büyük devlet, siyaset ve ilim adamı olduğunu belirterek, yaşanan her olayın, Erbakan'ın sözlerinin, adımlarının, uyarılarının ne kadar değerli ve anlamlı olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

        Programa, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Saadet Partisi İl Başkanı Recep Sarıdoğan, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Büyük Birlik Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Cem Onat, Karamürsel Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kök ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Masallardaki gibi
        Masallardaki gibi
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kar etkili oluyor (2)
        Kocaeli'de kar etkili oluyor (2)
        Kıraathanede 'okey' tartışmasında tabancayla vuruldu
        Kıraathanede 'okey' tartışmasında tabancayla vuruldu
        Kocaeli'de bir kişi sokakta ölü bulundu
        Kocaeli'de bir kişi sokakta ölü bulundu
        Karla kaplı boş alanda cansız bedeni bulundu
        Karla kaplı boş alanda cansız bedeni bulundu
        Kocaeli'de kar etkili oluyor
        Kocaeli'de kar etkili oluyor
        Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu
        Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu