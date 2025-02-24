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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Taşköprülüler Derneğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:58
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Taşköprülüler Derneğine ziyarette bulundu.

        AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar'ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Büyükakın, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) toplum için önemli olduğunu belirterek, STK'lerle yakın işbirliği içinde olmaya ve şehre birlikte değer katmaya devam edeceklerini anlattı.

        "Hizmetlerimizi şekillendirirken toplumun tüm kesimlerinin görüş ve taleplerini dikkate alıyoruz." ifadelerini kullanan Büyükakın, bu anlayışla, STK'lerle sık sık bir araya gelerek ortak akıl ve istişare kültürünü canlı tutmaya gayret ettiklerini aktardı.

        Büyükakın, dernek yönetiminin öneri ve beklentilerini de dinledi.

        - Defterdar Eşgin'den, Vali Aktaş'a ziyaret

        Kocaeli Defterdarı Osman Eşgin, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Akın Rıfat Aydoğdu, Grup Müdürleri İskender Bahçebaşı, Mehmet Zengin, Hikmet Yıldız, Gökhan Gülfidan ve Denetim Koordinasyon Müdürü Neşe Turgut da bulundu.

        Aktaş, 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 36’ncısı kutlanacak haftada yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldı.

        Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eşgin ve tüm çalışanlarına başarılar diledi.

        - Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 1750 kilometrelik yol ağında 2 bin 321personel ve 623 iş makinesi ile iki vardiyalı olarak görev yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı, İSU Genel Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin desteğiyle karla mücadele çalışması yürüttü.

        Ekipler, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi ile İzmit ilçesinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi mevkisinde greyder ve ekskavatör gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla çalışma yaptı.

        Acil servis girişleri, aile sağlığı merkezleri ve kamu binaları başta olmak üzere kent genelinde buzlanmaya karşı yapılan tuzlama çalışmalarında 47 bin ton tuz kullanan Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında ilçelerde görev yapan ekiplere, Hızır 41 Afet Mutfağı mobil aracıyla sıcak çorba ikramında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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