Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Taşköprülüler Derneğine ziyarette bulundu.

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar'ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Büyükakın, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) toplum için önemli olduğunu belirterek, STK'lerle yakın işbirliği içinde olmaya ve şehre birlikte değer katmaya devam edeceklerini anlattı.

"Hizmetlerimizi şekillendirirken toplumun tüm kesimlerinin görüş ve taleplerini dikkate alıyoruz." ifadelerini kullanan Büyükakın, bu anlayışla, STK'lerle sık sık bir araya gelerek ortak akıl ve istişare kültürünü canlı tutmaya gayret ettiklerini aktardı.

Büyükakın, dernek yönetiminin öneri ve beklentilerini de dinledi.

- Defterdar Eşgin'den, Vali Aktaş'a ziyaret

Kocaeli Defterdarı Osman Eşgin, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Akın Rıfat Aydoğdu, Grup Müdürleri İskender Bahçebaşı, Mehmet Zengin, Hikmet Yıldız, Gökhan Gülfidan ve Denetim Koordinasyon Müdürü Neşe Turgut da bulundu.

Aktaş, 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 36’ncısı kutlanacak haftada yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eşgin ve tüm çalışanlarına başarılar diledi.

- Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 1750 kilometrelik yol ağında 2 bin 321personel ve 623 iş makinesi ile iki vardiyalı olarak görev yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı, İSU Genel Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin desteğiyle karla mücadele çalışması yürüttü.

Ekipler, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi ile İzmit ilçesinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi mevkisinde greyder ve ekskavatör gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla çalışma yaptı.