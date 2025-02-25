Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuna yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.
Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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