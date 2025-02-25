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        Kocaeli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:35
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        Kocaeli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Köşklü Çeşme Mahallesi 527 Sokak'ta Özbekistan uyruklu ailenin yaşadığı tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında dumandan etkilenen karı koca ile 3 çocuğu Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuklardan 2'sinde hafif derecede yanık oluştuğu, ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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