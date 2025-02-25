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        Kocaeli'de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:29
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        Kocaeli'de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan araçta, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 gümrük kaçağı emtia ele geçirdi.

        Olayla ilgili 1 zanlı hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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