Kocaeli'de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan araçta, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 gümrük kaçağı emtia ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.