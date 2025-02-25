Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gecekonduda yangın; 3 çocuk yaralandı, anne ve babaları dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 3 çocuk yaralandı, anne ve babaları ise dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:55 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gecekonduda yangın; 3 çocuk yaralandı, anne ve babaları dumandan etkilendi
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 3 çocuk yaralandı, anne ve babaları ise dumandan etkilendi.

        Köşklü Çeşme Mahallesi 527'nci Sokak’ta yabancı uyruklu ailenin yaşadığı gecekonduda, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını fark eden aile panikle, dışarı çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından, vücutlarında yanık oluşan 3 çocuk ve dumandan etkilenen anne babaları, hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıl...
        Kocaeli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıl...
        Çorbacıdaki 'yan baktın' cinayetinde şüpheli tutuklandı
        Çorbacıdaki 'yan baktın' cinayetinde şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de kayınpederinin tabancayla vurduğu damat yaralandı
        Kocaeli'de kayınpederinin tabancayla vurduğu damat yaralandı
        Trafikte tartıştığı damadını tabancayla vurdu
        Trafikte tartıştığı damadını tabancayla vurdu