Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı Bebek Sahili'nde Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu sırada Örümcek Adam kostümü giyen başka bir kişi scooter kullandı. Batman ile Örümcek Adam'ın aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:08 facebook

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