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        Çorbacıdaki 'yan baktın' cinayetinde şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çorbacıda yan bakma bahanesiyle çıkan kavgada İsmail Çınar'ı öldüren, 2 kişiyi de yaralayan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:50
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        Çorbacıdaki 'yan baktın' cinayetinde şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde çorbacıda yan bakma bahanesiyle çıkan kavgada İsmail Çınar’ı öldüren, 2 kişiyi de yaralayan M.Y. (24) tutuklandı.

        Olay, 22 Şubat’ta akşam saatlerinde İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan İsmail Çınar, çorbacı dükkanına gitti. Burada İsmail Çınar ve M.Y. arasında yan bakma bahanesiyle kavga çıktı. Kavga sırasında M.Y., İsmail Çınar ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İsmail Çınar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla M.Y. ve olaya karıştığı belirlenen T.Ç. ve A.Z. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından A.Z. serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan M.Y. tutuklandı, T.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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