Kocaeli'de bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Dün, Osmanyılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde restorana gelen R.T, yaklaşık 1 yıldır alacaklı olduğunu iddia ettiği işletme sahibi Mehmet Günaydın'a pompalı tüfekle ateş açmış, hastaneye kaldırılan Günaydın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Müzakereci aracılığıyla teslim olan şüpheli R.T. gözaltına alınmıştı.

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