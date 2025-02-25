Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        TFF Kadınlar 3. Ligi 6. Grup'ta mücadele eden Karamürsel Belediye Spor Kulübü, 1 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kocaeli Kadıngücü Spor Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL

        TFF Kadınlar 3. Ligi 6. Grup'ta mücadele eden Karamürsel Belediye Spor Kulübü, 1 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kocaeli Kadıngücü Spor Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Karamürselli iş insanı Ender Gökçe ile eşi Pınar Gökçe, kadın futbol takımına moral yemeği verdi.

        Teknik direktör Metin Demirkıran, Gökçe ailesine teşekkür ederek, moral ve motivasyonun kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        Çalışmalara 71 sporcuyla devam ettiklerini aktaran Demirkıran, "İlk haftayı bay geçirdik, daha sonra evimizde oynadığımız maçı kazandık ve şu anda 3 puanımız var. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle maçımız ertelendi. Ertelenen Yavuz maçımızı 8 Mart Cumartesi günü evimizde oynayacağız. Ama bu maçtan önce 1 Mart Cumartesi günü Dilovası'nda Kocaeli Kadıngücü Spor Kulübü'yle karşılaşacağız. Bu maça vatandaşlarımızı davet ediyorum." diye konuştu.

        - Kartepe'de Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri yardım çalışmalarını sürdürüyor

        Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, yardım faaliyetlerine devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlı ve engelli bireyler ile günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara ekipler destek vermeyi sürdürüyor.

        İlçedeki vatandaşların market alışverişi, fatura ödemeleri ve pazar alışverişi gibi temel günlük ihtiyaçlarına yardımcı olan ekipler, 2024 yılında toplamda 340 kişiye ulaştı.

        İhtiyaç sahiplerine yönelik her ay düzenli gerçekleştirilen gıda yardımlarında geçen yıl 11 bin 500 yardım kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Ekipler, yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli bireylere her gün düzenli 2 öğün, toplamda 4 çeşit sıcak yemek hizmeti sağlıyor. Geçen yıl 33 bin 844 kişiye, 67 bin 688 öğün sıcak yemek ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Cinayete teşebbüs gibi kaza!
        Cinayete teşebbüs gibi kaza!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!

        Benzer Haberler

        MESEM üzerinden kamuyu 77 milyon liralık zarara uğratanlara operasyon: 40 g...
        MESEM üzerinden kamuyu 77 milyon liralık zarara uğratanlara operasyon: 40 g...
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
        Gecekonduda yangın; 3 çocuk yaralandı, anne ve babaları dumandan etkilendi
        Gecekonduda yangın; 3 çocuk yaralandı, anne ve babaları dumandan etkilendi
        Kocaeli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıl...
        Kocaeli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıl...
        Çorbacıdaki 'yan baktın' cinayetinde şüpheli tutuklandı
        Çorbacıdaki 'yan baktın' cinayetinde şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı