MESEM üzerinden kamuyu 77 milyon liralık zarara uğratanlara operasyon: 40 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak kamunun zarara uğratıldığına yönelik iddialar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından Kocaeli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Bingöl, Manisa ve Samsun’da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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