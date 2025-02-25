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        MESEM üzerinden kamuyu 77 milyon liralık zarara uğratanlara operasyon: 40 gözaltı

        KOCAELİmerkezli 7 ilde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 40 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:21 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:21
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        MESEM üzerinden kamuyu 77 milyon liralık zarara uğratanlara operasyon: 40 gözaltı
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        KOCAELİmerkezli 7 ilde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 40 kişi gözaltına alındı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak kamunun zarara uğratıldığına yönelik iddialar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından Kocaeli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Bingöl, Manisa ve Samsun’da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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