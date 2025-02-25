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        Kız arkadaşını öldürüp, kaza süsü vermeye çalışan sanık: Kamyonetin peşinden koştum, yetişemedim

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle sevgilisi Rümeysa Meriç Özcan'ı (18) boynundan halatla bağladığı kamyonetle uçurumdan yuvarlayıp, kaza gibi göstererek öldürdüğü iddia edilen Tunay Aydın (23), Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada ilk kez konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:53 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:55
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        Kız arkadaşını öldürüp, kaza süsü vermeye çalışan sanık: Kamyonetin peşinden koştum, yetişemedim
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle sevgilisi Rümeysa Meriç Özcan’ı (18) boynundan halatla bağladığı kamyonetle uçurumdan yuvarlayıp, kaza gibi göstererek öldürdüğü iddia edilen Tunay Aydın (23), Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2’nci duruşmada ilk kez konuştu. Aydın, “Olay, maktulün sebebiyet verdiği bir kazadan ibarettir, benimle ilgisi yoktur. Kamyonetin peşinden koştum ama yetişemedim” dedi.

        Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Eskiköy Caddesi’nde geçen yıl 18 Mayıs’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yuvarlanan 34 VM 9246 plakalı kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın boynunda ip tespit edilince Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesiyle çalışma başlattı. Yapılan otopside, Özcan’ın vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan halatın neden olduğu kesiklere rastlandı.

        EMNİYETTE ÖNCE ‘KAZA OLDU’ DEDİ SONRA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü Tunay Aydın, C.Ş. (20), E. K. (20), Y.A.A. (20) ve K.N.K. (17) isimli arkadaşlarıyla buluştuğunu tespit etti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Tunay Aydın ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi. Aydın, emniyetteki ifadesinde olayın kaza olduğunu söylerken olay yerindeki incelemenin ardından alınan ifadesinde ise cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle Özcan’ı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın sevk edildiği Gölcük Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheliler C.Ş., Eşref K. Y.A.A. ve K.N.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

        Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Tunay Aydın’ın hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundansa 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı ayrıca şüpheliler K.N.K. ve Y.A.A hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan, Eşref K. ve C.Ç. hakkında ‘Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verdi.

        İLK DURUŞMADA SAVUNMA YAPMADI

        Olay ile ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen 19 Aralık’ta görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Aydın bu celse savunma yapmak istemediğini söyledi. Bugün görülen 2’nci duruşmada tutuklu sanık sanık Aydın, Rümeysa Meriç Özcan’ın annesi Kevser Erden ve taraf avukatları katıldı.

        ‘RÜMEYSA’NIN ŞAKA YAPTIĞINI DÜŞÜMDÜM’

        Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Tunay Aydın, “Olayla ilgili emniyette 2 ifade verdim. Biri kendi rızamlaydı. Kendi rızamla verdiğim ifadeyi kabul ediyorum. CMK avukatıyla alınan ifademi kabul etmiyorum. Olay günü Rümeysa ile buluştuk, alkol içtik sonra Yuvacık Barajı’na oradan da Ereğli sahiline gittik. Rümeysa’nın annesi ile tanıştık. Daha sonra Rümeysa’nın arkadaşları ile eğlence mekanına gittik. Bizi almadılar Rümeysa ile bu sebeple taşkınlık çıkardı. Y.A.A. ile E.K. geldi, başka bir mekana gittik. O mekana da alınmadık. Rümeysa ile tekrar sahile gittik. Kalan biralarımızı içtik. Rümeysa manzarası güzel bir yer olduğunu söyledi. Rümeysa’nın tarifiyle oraya gittik. Amacımız sadece oturup eğlenmekti. Sadece arkadaşlık yaşıyorduk. Ben kamyonetin arkasına tuvalet yapmaya gittim. O sırada kamyonet çalışır vaziyetteydi. Sonra kamyonetin hareket ettiğini gördüm. Rümeysa’nın şaka yaptığını, duracağını düşündüm. Kısa süre sonra kamyonet uçurumdan aşağıya uçtu. Olay öncesinde Rümeysa ile bir tartışmamız olmadı” dedi.

        ‘KAMYONETİN İÇİNDE BULUNAN HALAT YÜK İÇİNDİ’

        Sanık Tunay Aydın, “Kamyonetin içinde bulunan halat, yük içindi. Ancak ben o halatı ne gördüm ne biliyorum. Ben olay yerine dahi inmedim, bilmiyorum. Kamyonetten nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Herhangi cinsel bir yakınlaşmamız olmadı. Sadece Rümeysa’nın tarif ile manzarası güzel olduğunu söylediği yere gittik. Kamp sandalyelerimizi alıp oturduk. Olay, maktulün sebebiyet verdiği bir kazadan ibarettir benle ilgisi yoktur. Kamyonetin peşinden koştum ama yetişemedim” diye konuştu.

        ‘UYUŞTURUCU KULLANMAM’

        Polisin kendini darbettiğini iddia eden Tunay Aydın, “Emniyetteki ikinci ifademde ‘halatı boynuna 1 tur doladım ve onu sarstım’ şeklindeki beyanımı kabul etmiyorum. Polisin beni darbetmesi ve zorlaması ile böyle bir ifade verdim. Rümeysa’yı 3 aydır tanıyordum, 1 aydır samimiyiz. 1 ayda 10 defa buluşmuşuzdur, uyuşturucu kullanmam, Rümeysa’nın kullanıp kullanmadığını bilmem” ifadelerini kullandı.

        Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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