Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Kocaeli'de yakalandı
Rusya Federasyonu tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Kocaeli'de gözaltına alındı.
Rusya Federasyonu tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Kocaeli'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan Rusya Federasyonu tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilen Y.M. (37) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.M, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.
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