Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Kocaeli'de yakalandı

Bu kapsamda, "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan Rusya Federasyonu tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilen Y.M. (37) düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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