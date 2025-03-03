Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin tıra arkadan çarptığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin tıra arkadan çarptığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

        Otoyolun İstanbul yönünde seyreden A.N.A. idaresindeki 34 BDT 649 plakalı otomobil, Kartepe ilçesi Acısu mevkisinde aynı yönde ilerleyen E.A. yönetimindeki 16 AJG 211 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul yönündeki ulaşım, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        3 eşsiz eser keşfedildi
        3 eşsiz eser keşfedildi
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol

        Benzer Haberler

        Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli Valisi Aktaş, yurtta kalan öğrencilerle iftar yaptı
        Kocaeli Valisi Aktaş, yurtta kalan öğrencilerle iftar yaptı
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        14 gündür yanan metan gazının 500 metre ilerisinde gaz açığa çıktı; gaz kon...
        14 gündür yanan metan gazının 500 metre ilerisinde gaz açığa çıktı; gaz kon...
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        Yüksekten düşen, hastaneye kaldırılırken kaza geçiren hamile kadın 1 gün so...
        Yüksekten düşen, hastaneye kaldırılırken kaza geçiren hamile kadın 1 gün so...