Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi

Kocaeli'de bir iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesinde bir iş yerinde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bu kişilere toplam 64 bin 729 lira idari para cezası uygulandı, kumar masasındaki 7 bin 600 liraya da el kondu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.