Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi

        Kocaeli'de bir iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 01:46 Güncelleme: 03.03.2025 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        ABONE OL

        Kocaeli'de bir iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kartepe ilçesinde bir iş yerinde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Bu kişilere toplam 64 bin 729 lira idari para cezası uygulandı, kumar masasındaki 7 bin 600 liraya da el kondu.

        İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Ukrayna Zirvesi'nin adından 'destek planı' açıklandı
        Ukrayna Zirvesi'nin adından 'destek planı' açıklandı
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"

        Benzer Haberler

        14 gündür yanan metan gazının 500 metre ilerisinde gaz açığa çıktı; gaz kon...
        14 gündür yanan metan gazının 500 metre ilerisinde gaz açığa çıktı; gaz kon...
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        Yüksekten düşen, hastaneye kaldırılırken kaza geçiren hamile kadın 1 gün so...
        Yüksekten düşen, hastaneye kaldırılırken kaza geçiren hamile kadın 1 gün so...
        CHP Genel Başkanı Özel, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenleri anma...
        CHP Genel Başkanı Özel, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenleri anma...
        Ağaç budarken 10 metre yüksekten düşüp yaralandı
        Ağaç budarken 10 metre yüksekten düşüp yaralandı
        Yüksekten düşen, hastaneye kaldırılırken kaza geçiren hamile kadın 1 gün so...
        Yüksekten düşen, hastaneye kaldırılırken kaza geçiren hamile kadın 1 gün so...