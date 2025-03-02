Yüksekten düşen, hastaneye kaldırılırken kaza geçiren hamile kadın 1 gün sonra öldü (2)
3METRELİK DUVARDAN ZEMİNE DÜŞMÜŞKocaeli'de 5 aylık hamile Malika Gadeova'nın, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olduğu sırada kontrolünü kaybedip cadde üzerinde bulunan Kuran kursunun yaklaşık 3 metrelik duvarından zemine düşüp ağır yaralandığı öğrenildi.
3METRELİK DUVARDAN ZEMİNE DÜŞMÜŞ
Kocaeli'de 5 aylık hamile Malika Gadeova’nın, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olduğu sırada kontrolünü kaybedip cadde üzerinde bulunan Kuran kursunun yaklaşık 3 metrelik duvarından zemine düşüp ağır yaralandığı öğrenildi. Gadeova, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansa bindirilmiş, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne seyir halinde olan ambulansın kazaya karışması sonucu başka ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 aylık bebeğiyle birlikte kurtarılamamıştı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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