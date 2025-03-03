Kocaeli Valisi Aktaş, yurtta kalan öğrencilerle iftar yaptı
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ali Fuat Cebesoy Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ali Fuat Cebesoy Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
İftar öncesi gençlerle sohbet eden Aktaş, öğrencilerin taleplerini dinledi.
Öğrenciler de ziyaretinden dolayı Aktaş'a teşekkür etti.
Aktaş'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Gürkan Çelikkeser ve Ali Fuat Cebesoy Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Yaşar Çalmaşur eşlik etti.
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