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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:18 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:57
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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Sırasöğütler Mahallesi 1664/3 Sokak'taki iş yerinde çalışan G.G. ile yanına gelen B.Y. arasında "borç meselesi"nden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y. tabancayla G.G'yi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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