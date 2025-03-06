Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sırasöğütler Mahallesi 1664/3 Sokak'taki iş yerinde çalışan G.G. ile yanına gelen B.Y. arasında "borç meselesi"nden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y. tabancayla G.G'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.