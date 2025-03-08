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        Kocaeli'de 4 firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:32
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        Kocaeli'de 4 firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonlarda, "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T, "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.D, "muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. ile "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.G. yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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