Kocaeli'de 4 firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonlarda, "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T, "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.D, "muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. ile "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.G. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.