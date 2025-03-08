Kocaeli'de 4 firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonlarda, "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T, "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.D, "muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. ile "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.G. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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