Prof. Dr. Ergül: Günümüzde 'sürdürülebilir kalkınma' kavramının yerini 'sürdürülebilir yaşam' alıyor

KOCAELİ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, yayınladığı ‘Biyolojik Çeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Kocaeli Örneği’ başlıklı makalesine ilişkin açıklamasında karbon seviyelerinin azaltılmasının önemine değinerek, “Günümüzde ‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramının yerini ‘sürdürülebilir yaşam’ kavramı alıyor" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, biyolojik çeşitlilik alanında uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaların sonuçlarını da içeren ‘Biyolojik Çeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Kocaeli Örneği’ başlıklı makalesini yayınladı. Makalesinde endüstrileşmenin devam ettiği süreçte dünyanın tanık olduğu değişimlere değinen Prof. Dr. Ergül, ‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramının yerini ‘sürdürülebilir yaşam’ kavramına bıraktığı, insanın yaşam koşullarının sürekliliği için diğer canlıların yaşam koşullarının da sürekli kılınması gerektiğini belirtti.

Karbon emisyonunu en fazla yapan ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ergül, şunları söyledi:

“Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin başta olmak üzere dünyadaki gelişmiş ülkeler bu emisyonları sınırlamak konusunda direnç gösteriyorlar. Son dönemde de yeni başkanları Trump'ın ifadelerinden anlıyoruz ki iklim değişikliği konusunda varılan Paris Anlaşması'nın hükümlerine uymak konusunda çok istekli değiller. Dolayısıyla bu, tek bir şehrin, ülkenin çözebileceği problem değil; bütün ülkelerin, özellikle de karbon emisyonunu en fazla yapan ülkelerin bir araya gelmesi lazım. Önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili sorunların dünya gündeminde varlığını koruyacağını görüyoruz. Tarihsel gelişim süreci içerisinde gerek yapılan toplantıların sonuçlarını, gerekse dünya ölçeğinde ülkelerin bugüne kadar geldiği yeri vurgulamaya çalışan bir metin kaleme almaya çalıştım.”

‘DÜNYA ÖLÇEĞİNDE GÖRÜLMÜŞ BİR RAKAM DEĞİL’

Dünyada görülmemiş seviyede atmosferik karbondioksit olduğunu ve gittikçe arttığını da belirten Prof. Dr. Ergül, “Sanayi devriminin başlamasıyla birlikte özellikle yer altındaki kaynaklar yer üstüne çıkartıldı ve bu giderek artan bir hızla gerçekleşti. Dolayısıyla bu petrol türevleri, kömür benzeri yer altı kaynaklar arttıkça, atmosferde ‘sera gazı tabakası’ olarak adlandırılan, özellikle karbondioksit ama bunun dışında da su buharı, metan gibi gazların da dahil olduğu bir tabaka oluştu. Bu tabaka güneş ışınlarının dünyaya çarptıktan sonra geriye yansıması yerine tekrar dünyaya geri dönmesine, dolayısıyla da olması gerekenden daha yüksek sıcaklıkların oluşmasına neden oldu. Bu sera gazı etkisi içinde bulunduğumuz günlerde, şimdiye kadar dünya ölçeğinde görülmemiş seviyede karbondioksit varlığıyla birlikte artar halde görülüyor maalesef. Atmosferdeki miktarı milyonda yaklaşık olarak 427 kısım. Yani bu şimdiye kadar dünya ölçeğinde görülmüş bir rakam değil. Dolayısıyla da bunların sınırlanması şarttır” diye konuştu.