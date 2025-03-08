Kocaeli merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Sahte internet sitesi ve sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla vatandaşların rezervasyon yapmalarını sağlayarak kapora aldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Nevşehir, Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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