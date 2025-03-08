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        Kocaeli merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:06
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        Kocaeli merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek insanları dolandıran şüpheliler, şikayet üzerine tespit edildi.

        Sahte internet sitesi ve sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla vatandaşların rezervasyon yapmalarını sağlayarak kapora aldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Nevşehir, Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi.

        El konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucu tespit edilen 3 şüpheli daha düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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