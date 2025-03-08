Kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi

Olay, saat 11.00 sıralarında İlimtepe Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat alanında meydana geldi. Kazı çalışması yapıldığı sırada doğal gaz boru hattı delindi. Gaz açığa çıkarken, işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve doğal gaz dağıtım şirketlerine bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, işçiler bölgede uzaklaştırıldı. Doğal gaz hattının onarımı için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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