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        Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina boşaltıldı

        Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:40
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        Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina boşaltıldı
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        Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

        Orhan Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çökmenin yaşandığı caddeyi trafiğe kapatırken, istinat duvarının arkasındaki 3 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Mahalle muhtarı Ümit Aktürk, yolun trafiğe açılması için ekiplerin beklendiğini, caddenin kısa zamanda ulaşıma açılacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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