Kocaeli'de halk otobüsü şoförü, yaralı genci hastaneye yetiştirdi

Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'ta 6 Mart'ta, yolcu almak için durakta duran şoför Gökhan Yiğe, otobüse binen Ö.Ş.Ö'nün bacağından yaralı olduğunu fark etti.

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