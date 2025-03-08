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        Kocaeli'de halk otobüsü şoförü, yaralı genci hastaneye yetiştirdi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kavgada yaralanan genci, özel halk otobüsü şoförü hastaneye götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:53 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:53
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        Kocaeli'de halk otobüsü şoförü, yaralı genci hastaneye yetiştirdi
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kavgada yaralanan genci, özel halk otobüsü şoförü hastaneye götürdü.

        Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'ta 6 Mart'ta, yolcu almak için durakta duran şoför Gökhan Yiğe, otobüse binen Ö.Ş.Ö'nün bacağından yaralı olduğunu fark etti.

        Yiğe'nin güzergahtan çıkarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü yaralı genç tedavi altına alındı.

        Olay anı, halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Şoför Gökhan Yiğe, gazetecilere, gencin yaralı olduğunu fark edince hemen hastaneye doğru yol almaya başladığını söyledi.

        Yaralıyı sağlık personeline teslim ettiklerini dile getiren Yiğe, insanlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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