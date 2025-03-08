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        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi

        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:21
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        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi
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        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

        Derince'deki denetimde bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, 3 kişiye 27 bin 741 lira idari para cezası uyguladı, 1230 liraya el koydu.

        Kumar oynattığı tespit edilen O.Ç. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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