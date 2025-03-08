Kocaeli'de belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.
M.E. yönetimindeki 41 AIG 514 plakalı belediye otobüsü, İstasyon Mahallesi Eskihisar kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fevzi A'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Fevzi A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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