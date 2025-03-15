Kocaeli'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D-605 kara yolu Kale mevkisinde, E.A. yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletteki yaralı F.B. ise Kandıra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası E.A'nın cesedi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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