Kocaeli'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D-605 kara yolu Kale mevkisinde, E.A. yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonet çarpıştı.

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