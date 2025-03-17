Karamürsel'in yöresel lezzeti simit dolması, iftar ve sahurda tercih ediliyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde simit biçiminde yapılan yöresel pide çeşidi simit dolması, Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarının lezzetleri arasında yer alıyor.

Karamürsel'e özgü simit dolmasının içi isteğe göre peynir ve kıyma doldurularak hazırlanıyor. İlçe sakinleri, uzun süredir gelenek olarak yaşatılan simit dolması için fırınların yolunu tutuyor.

Fırın sahiplerinden Taha Berk Özkan AA muhabirine, babası ve ağabeyiyle fırıncılık yaptıklarını belirterek, simit dolmasının doyuruculuğu ve tok tutma özelliğiyle Ramazan'da tercih edildiğini söyledi.

Simit dolmasının, fırınlarda özellikle Ramazan ayında üretildiğini anlatan Özkan, "Simit dolmasını Ramazan dışında üretip satanlar da var ama bu dönemdeki kadar normalde tüketilmiyor. Simit dolması şu anda 370 gram ağırlığında 30 liradan satışı yapılıyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan 86 yaşındaki Nermin Dinç, Ramazan'da simit dolması tüketerek büyüdüklerini dile getirerek, "Ramazan ayında soframızda haftada 5 gün mutlaka simit dolması olurdu. Annem çorba yapardı, ekmek yerine simit dolması yerdik. O zamanlarda kıyma bulmak zordu, yaptığımız köy peyniri veya çökelek ile tüketirdik." dedi.