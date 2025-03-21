Kocaeli'de yüksekten düşen işçi yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
Mermerciler Organize Sanayi Sitesi 7. Cadde'de tırdan malzeme indiren H.C. dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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