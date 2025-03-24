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        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 02:29 Güncelleme: 24.03.2025 - 02:42
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        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Polis ekipleri, M.E.B'nin İzmit'teki iş yerinde kumar oynattığını tespit etti.

        Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesilirken, 5 bin 850 liraya el konuldu.

        M.E.B. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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