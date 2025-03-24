Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi

Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesilirken, 5 bin 850 liraya el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

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