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        Kocaeli'de ağır tonajlı vasıtalara bayram öncesi trafiğe çıkma yasağı getirildi

        Kocaeli'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:25
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        Kocaeli'de ağır tonajlı vasıtalara bayram öncesi trafiğe çıkma yasağı getirildi
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        Kocaeli'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram ile eğitim öğretim ara tatillerinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik bazı güzergahlarda tedbir alındı.

        Önlemlerle, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmesinin sağlanması, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önlenmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amaçlanıyor.

        Kocaeli ve çevre kentlerde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda, yarın saat 16.00'dan 30 Mart Pazar günü saat 01.00'e kadar seyir halinde olmaları yasaklandı.

        Seyre izin verilemeyecek güzergahlar şöyle:

        "Ankara istikametine Anadolu Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, D-100 kara yolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, D-130 kara yolu Yalova-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar. İzmir istikametine Gebze-İzmir Otoyolu'nda Yalova il sınırına kadar."

        Öte yandan, tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların, öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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