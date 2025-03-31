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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 22:11 Güncelleme: 31.03.2025 - 22:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Arif Dilmeç

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Onur Öztonga), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Rivas (Dk. 88 Tarkan Serbest), Vukovic (Dk. 83 Barış Alıcı), Pedrinho, Mendes (Dk. 83 Mesut Can Tunalı), Markao (Dk. 64 Oğulcan Çağlayan)

        Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 70 Muhammed Himmet Ertürk), N'Koulou, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 79 Kabov), Burak Altıparmak, Mendy, Rayane (Dk. 79 Batuhan Çakır), Simon, Kakuta (Dk. 15 Ozegovic), Burak Çoban

        Goller: Dk. 22 Markao, Dk. 36 Samet Yalçın, Dk. 71 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 12 Burak Çoban (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 85 Muharrem Cinan, Dk. 87 Pedrinho, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Kocaelispor), Dk. 68 Mendy, Dk. 85 Burak Çoban (Sakaryaspor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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