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        Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 50 kişi taburcu edildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 51 kişiden 50'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:52
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        Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 50 kişi taburcu edildi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 51 kişiden 50'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide dün akşam tavuk yiyen 51 kişide bir süre sonra mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri başladı.

        Söz konusu kişiler dün akşam ve gece saatlerinde peyderpey Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Körfez Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere başvurdu.

        Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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