Kocaeli'de bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Özgür E'nin kullandığı 16 J 0573 plakalı otomobil beton bariyerlere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile araçtaki Tuana B. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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