Karamürselli lokanta işletmecisi, kızının ölen köpeği için helva dağıttı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde lokanta işletmecisi, 8 yaşındaki kızının ölen köpeği için helva dağıttı.

İşletmeci Cenap Giritlioğlu, lokantasının önünde "Loli'nin hayrınadır" yazısı asılı masada vatandaşlara 500 kişilik un helvası ikram etti.

Giritlioğlu, AA muhabirine, 8 yaşındaki kızı Almina’nın arkadaşı, kardeşi gibi gördüğü can dostu Pomeranian cinsi köpeği "Loli"nin dün öldüğünü belirtti.

Kızı başta olmak üzere ailecek "Loli"nin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten Giritlioğlu, "Loli bizim için çok özel bir köpekti. Kızım ve ailemizin yakın dostuydu. Köpeğimize olan saygım nedeniyle gömdükten sonra helva yaparak dağıttım." ifadelerini kullandı.