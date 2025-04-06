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        Karamürselli lokanta işletmecisi, kızının ölen köpeği için helva dağıttı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde lokanta işletmecisi, 8 yaşındaki kızının ölen köpeği için helva dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:31
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        Karamürselli lokanta işletmecisi, kızının ölen köpeği için helva dağıttı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde lokanta işletmecisi, 8 yaşındaki kızının ölen köpeği için helva dağıttı.

        İşletmeci Cenap Giritlioğlu, lokantasının önünde "Loli'nin hayrınadır" yazısı asılı masada vatandaşlara 500 kişilik un helvası ikram etti.

        Giritlioğlu, AA muhabirine, 8 yaşındaki kızı Almina’nın arkadaşı, kardeşi gibi gördüğü can dostu Pomeranian cinsi köpeği "Loli"nin dün öldüğünü belirtti.

        Kızı başta olmak üzere ailecek "Loli"nin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten Giritlioğlu, "Loli bizim için çok özel bir köpekti. Kızım ve ailemizin yakın dostuydu. Köpeğimize olan saygım nedeniyle gömdükten sonra helva yaparak dağıttım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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