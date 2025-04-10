Kocaeli'de emektar kalaycı 54 yıldır bakırı parlatıyor

Kocaeli'de yaşayan 67 yaşındaki kalaycı ustası İlyas Baykal, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Meslek hayatında 54 yılı geride bırakan Baykal, Kalaycılar Çarşısı'ndaki dükkanında hizmet vermeyi sürdürüyor.

Baykal, AA muhabirine, kalaycılığa 13 yaşında abisinin yanında başladığını söyledi.

Abisinin vefatının ardından işini devam ettirmeye çalıştığını anlatan Baykal, sağlığı elverdiği sürece bu mesleğini sürdürmek istediğini söyledi.

Baykal, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu dile getirerek, "(Kalaycılar Çarşısı) 70 kalaycı vardı. Derneğimiz vardı o zamanlar, kapandı. Kalaycılık mesleği ölünce müşteriler de azaldı. Onun için kala kala biz kaldık çarşıda." diye konuştu.

İstemesine rağmen yetiştirecek çırak bulamadığını belirten Baykal, "Zor bir meslek olduğu için gençler bu zanaata yönelmek istemiyor." dedi.

İzmit'teki son kalaycı olduğunu söyleyen Baykal, "Dükkanda, bazıları 100 senelik mutfak eşyaları var. Abimden kalma değil. Bunları ben dükkanı açtığım zaman koydum. Üniversite talebeleri gelip fotoğraf çekiyor." ifadesini kullandı.