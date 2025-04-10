GTÜ'den 157 öğrenci TÜBİTAK 2209 programlarından destek almaya hak kazandı

Gebze Teknik Üniversitesinden (GTÜ) 157 öğrenci, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde bulunan Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programlarının 2024 Yılı 1. dönem çağrısında destek hakkı kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı'na yapılan başvurulardan 157'sinin kabul edildiği belirtildi.

Kabul edilen proje sayısının 2022'te 63, 2023'te 121 olduğu, 2024 verilerinde ise 157'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, "2024 Yılı 1. Dönem çağrısında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'den TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na başvuran 19 bölümden 136 öğrenci projesi, 2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’na başvuran 7 bölümden 21 öğrenci projesi, toplamda 157 öğrenci projesi destek aldı." ifadesine yer verildi.