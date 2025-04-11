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        Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı mevsim ortalamalarının altında kaldı

        Kocaeli'de eriyen kar suları, kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nı doldurmaya yetmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:59
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        Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı mevsim ortalamalarının altında kaldı
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        Kocaeli'de eriyen kar suları, kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nı doldurmaya yetmedi.

        Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 69 dolulukla 35 milyon 40 bin metreküp su bulunuyor.

        Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk 11 milyon 3 bin metreküp suyla yüzde 48 olarak ölçüldü.

        İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine, şu anda Yuvacık Barajı'nın üçte ikisinin dolu olduğunu, daha önce böyle bir durumun olmadığını söyledi.

        Yaz dönemine genellikle barajda yüzde 100 dolulukla girdiklerini dile getiren Sağlık, "Geçen yıl çok kurak bir dönem yaşadık. Yer altı suları çekildi. Bu nedenle eriyen kar sularını yer altı çekti. Toprak doymadığından kar erimesi akışa geçemedi. Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlarla barajın tam doluluğa ulaşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Sağlık, Kocaeli'yi susuz bırakmayacaklarını ama sanayiciye, esnafa, vatandaşa da çok büyük iş düşeceğini vurgulayarak, şu anda Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi olmadığını sözlerine ekledi.

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