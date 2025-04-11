Kocaeli'de hayırsever iş insanı anaokulu inşa edecek

Konuşmaların ardından Vali Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Akmanşen ile iş insanı Kocaman tarafından bağış protokolü imzaladı.

Aktaş, hayırlarından dolayı Kocaman'a teşekkür etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayırsever Kadir Kocaman tarafından yaptırılacak 8 derslikli Azize Rabia Kocaman Anaokulu için protokol imzalandı.

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