Kocaeli'de hayırsever iş insanı anaokulu inşa edecek
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayırsever Kadir Kocaman tarafından yaptırılacak 8 derslikli Azize Rabia Kocaman Anaokulu için protokol imzalandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayırsever Kadir Kocaman tarafından yaptırılacak 8 derslikli Azize Rabia Kocaman Anaokulu için protokol imzalandı.
Valilikte gerçekleşen imza törenine, Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadık Akar, Darıca Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve hayırsever iş insanı Kadir Kocaman katıldı.
Aktaş, hayırlarından dolayı Kocaman'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Vali Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Akmanşen ile iş insanı Kocaman tarafından bağış protokolü imzaladı.
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