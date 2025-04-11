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        Kocaeli'de hayırsever iş insanı anaokulu inşa edecek

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayırsever Kadir Kocaman tarafından yaptırılacak 8 derslikli Azize Rabia Kocaman Anaokulu için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:17
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        Kocaeli'de hayırsever iş insanı anaokulu inşa edecek
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayırsever Kadir Kocaman tarafından yaptırılacak 8 derslikli Azize Rabia Kocaman Anaokulu için protokol imzalandı.

        Valilikte gerçekleşen imza törenine, Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadık Akar, Darıca Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve hayırsever iş insanı Kadir Kocaman katıldı.

        Aktaş, hayırlarından dolayı Kocaman'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Vali Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Akmanşen ile iş insanı Kocaman tarafından bağış protokolü imzaladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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